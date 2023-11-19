​Собослаи выпил алкоголь сразу после матча

Сборная Венгрии завершила отбор на Евро-2024 домашней победой над Черногорией со счётом 3:1. Лучшим игроком матча был признан полузащитник Доминик Собослаи, который стал автором дубля. После финального свистка 23-летний футболист выступил с микрофоном перед болельщиками и в какой-то момент выпил что-то из маленькой бутылочки. Очевидно, что это был какой-то алкогольный напиток. И, похоже, он был крепким – на это указывает выражение лица Собослаи после употребления.

Сборная Венгрии ещё по итогам прошлого тура обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024.

Доминик Собослаи теперь вернётся в расположение «Ливерпуля».