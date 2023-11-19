Гол Бабича вывел сборную Сербии на Евро-2024

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич отметился забитым мячом в матче с Болгарией.

Встреча отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 завершилась со счетом 2:2. Бабич смог поразить ворота соперника на 82-й минуте и спас команду от поражения. Такой результат позволил сербам выйти в финальную стадию турнира, который пройдет следующим летом в Германии.

Для спартаковского футболиста этот мяч стал первым в футболке национальной команды. Отметим, что на счету 27-летнего игрока семь матчей за сборную.

Стоит сказать, что вместе со сборной Сербии из группы G на чемпионат Европы вышла Венгрия, а Черногория, Литва и Болгария остались не у дел.