​17 сборных вышли на чемпионат Европы – 2024

Ещё одна путёвка на чемпионат Европы – 2024 нашла своего обладателя. Она досталась сборной Сербии, которая в воскресенье сыграла вничью с Болгарией (2:2).

Таким образом, путёвки на Евро-2024 завоевали уже 17 сборных. Этот список выглядит так: Германия (хозяева), Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия.

Ещё четыре билета на чемпионат Европы разыграются в ближайшие дни по итогам последних игр отборочного турнира. Весной же состоятся стыковые матчи – там будут разыграны оставшиеся три билета.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.