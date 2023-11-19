Сборная Черногории не смогла удивить в матче с венграми и осталась на третьем месте

В группе G квалификации чемпионата Европы завершились последние матчи. Сборная Черногории имела шансы на выход из квинтета в случае победы над уже немотивированным лидером, командой Венгрии, а также нужного результата в параллельном поединке. На 36-й минуте балканцы воплотили в гол единственный почти за всю игру удар. Стеван Йоветич головой сбросил, а Слободан Рубежич распечатал ворота - 0:1. Венгры огрызнулись в конце тайма, но чудом никто не пробил по мячу в упор. В середине второго тайма лидер группы начал забивать. Доминик Собослаи справа проник в штрафную, разобрался с обороной и поразил дальний угол ворот. Тут же он обыгрался с партнером и результативно пробил уже в ближний угол - 2:1. У гостей выход один на один, но вратарь соперника намертво поймал мяч. Йоветич от линии штрафной эффектно перебрасывал кипера, но тот справился. В компенсированное время Жолт Надь забил третий гол со штрафного в девятку.

Черногорцы не использовали свой микрошанс и остались на третьем месте, противник выиграл группу.