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Сборная Черногории не смогла удивить в матче с венграми и осталась на третьем месте

19 Ноября 2023 • 18:57 Комментировать
Венгрия
3:1
Черногория
окончен

В группе G квалификации чемпионата Европы завершились последние матчи. Сборная Черногории имела шансы на выход из квинтета в случае победы над уже немотивированным лидером, командой Венгрии, а также нужного результата в параллельном поединке. На 36-й минуте балканцы воплотили в гол единственный почти за всю игру удар. Стеван Йоветич головой сбросил, а Слободан Рубежич распечатал ворота - 0:1. Венгры огрызнулись в конце тайма, но чудом никто не пробил по мячу в упор. В середине второго тайма лидер группы начал забивать. Доминик Собослаи справа проник в штрафную, разобрался с обороной и поразил дальний угол ворот. Тут же он обыгрался с партнером и результативно пробил уже в ближний угол - 2:1. У гостей выход один на один, но вратарь соперника намертво поймал мяч. Йоветич от линии штрафной эффектно перебрасывал кипера, но тот справился. В компенсированное время Жолт Надь забил третий гол со штрафного в девятку.

Черногорцы не использовали свой микрошанс и остались на третьем месте, противник выиграл группу.

Протокол игры  
Венгрия3:1Черногория
  36'Рубежич Слободан (0:1)
(1:1) Собослаи Доминик66'  
(2:1) Собослаи Доминик68'  
(3:1) Надь Жолт90'  
Дибус Денеш  78'Болог БотондЛанг АдамСалаи АттилаБолла Бендегуз 46' (Кальмар Жолт ( 46') Надь Жолт  86'Надь Адам  89' 90' (Суходовски Шома ( 90') Стайлс Каллум 64' (Хорват Кристофер ( 64') Газдаг Даниэль  35' 46' (Него Лоик ( 46') Собослаи Доминик  26'Адам Мартин 77' (Немет Ондраш ( 77')
Запасные: Чобот КевинБотка ЭндреСаппанош ПетерМочи ОтиллаДемьен ПатрикСалай ГаборШаллаи Роланд
Миятович Милан 58' (Джукич Филип ( 58') Рубежич Слободан  34' 76' (Раичкович Милош ( 76'  88') Савич Стефан  18'Вуячич Игор  70'Вешович Марко  47' 55' (Вукчевич Марко ( 55') Янкович Марко 70' (Крстович Никола ( 70') Куц Эдвин  90'Цамай Дритон  13' 70' (Радулович Андрия ( 70') Вукчевич АндрияОсмаич МилутинЙоветич Стеван
Запасные: Милович МилосЛончар СтефанТуци МаркоИвезич НиколаБакич ДушанРадунович РистоДжуканович Виктор
19 ноября. Стадион "Ференц Пушкаш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Черногории Сборная Венгрии

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