Сборная Сербии вышла на Евро, сыграв вничью с болгарами

Сборная Сербии играла дома против болгар и должна была набрать очко, чтобы выйти на Евро-2024 в независимости от хода параллельного матча. В начале игры после корнера Неманья Гудель головой попал в перекладину, а Милош Велькович добил мяч. У гостей Кирилл Десподов от линии штрафной направил мяч в перекладину, отскок в штангу и в поле. Илия Груев с близкого расстояния не смог переиграть голкипера. В начале второго тайма после борьбы в штрафной Георги Русев в касание поразил левый угол ворот. Вскоре контратака гостей, и Десподов завершил прорыв результативным ударом - 1:2. Душан Влахович получил пас из глубины и сравнял счет ударом с 10 метров, но всё отменяется - вне игры. Сербов спас от возможного позора спартаковец Срджан Бабич, который здорово сыграл головой после подачи корнера на ближнюю штангу.

Сербы со второго места вышла на Евро, соперник остался последним.