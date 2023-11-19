Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Сербии вышла на Евро, сыграв вничью с болгарами

19 Ноября 2023 • 18:53 Комментировать
Сербия
2:2
Болгария
окончен

Сборная Сербии играла дома против болгар и должна была набрать очко, чтобы выйти на Евро-2024 в независимости от хода параллельного матча. В начале игры после корнера Неманья Гудель головой попал в перекладину, а Милош Велькович добил мяч. У гостей Кирилл Десподов от линии штрафной направил мяч в перекладину, отскок в штангу и в поле. Илия Груев с близкого расстояния не смог переиграть голкипера. В начале второго тайма после борьбы в штрафной Георги Русев  в касание поразил левый угол ворот. Вскоре контратака гостей, и Десподов завершил прорыв результативным ударом - 1:2. Душан Влахович получил пас из глубины и сравнял счет ударом с 10 метров, но всё отменяется - вне игры. Сербов спас от возможного позора спартаковец Срджан Бабич, который здорово сыграл головой после подачи корнера на ближнюю штангу.

Сербы со второго места вышла на Евро, соперник остался последним.

Протокол игры  
Сербия2:2Болгария
(1:0) Велькович Милош17'  
  59'Русев Георги (1:1)
  69'Десподов Кирилл (1:2)
(2:2) Бабич Срджан82'  
Милинкович-Савич ВаняМиленкович НиколаВелькович МилошБабич СрджанЖивкович Андрия 77' (Радоньич Неманья ( 77') Костич Филип 85' (Младенович Филип ( 85') Лукич Саша  52' 77' (Илич Иван ( 77') Гудель НеманьяТадич ДушанДжуричич Филип 62' (Влахович Душан ( 62') Митрович Александар 85' (Максимович Неманья ( 85')
Запасные: Самарджич ЛазарРайкович ПредрагЭракович СтрахиньяГруйич МаркоПавлович СтрахиньяРачич УрошПетрович Джордже
Наумов ДаниелТурицов ИванПетков Алекс  3'Атанасов ЖивкоПопов ВикторГруев ИлияМинчев Мартин 46' (Русев Георги ( 46') Крастев Филип 77' (Боруков Преслав ( 77') Краев Андриан 77' (Чочев Ивайло ( 77') Десподов Кирилл 90' (Ковачев Светослав ( 90') Колев Александар 77' (Илиев Илиан ( 77')
Запасные: Петров СимеонДюлгеров ИванМитов ДимитарЛясков АнгелИванов Станислав IIIЯнков ДоминикДелев Спас
19 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Болгарии

Новости по матчу

Сегодня, 19 Ноября
19:05
Гол Бабича вывел сборную Сербии на Евро-2024
15:51
​Спартаковец Бабич – в основе сборной Сербии на матч с болгарами
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
18 Ноября
01:11
Сербия — Болгария: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 19 ноября 2023
17 Ноября
23:08
​Сербия – Болгария: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 19 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сербия Сербия
Болгария Болгария
2
2
1.32 5.20 11.00
Видео
Окончен
Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
3
1
1.51 4.20 7.40
Видео
19.11.23 в 20:00
Швеция Швеция
Эстония Эстония
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
1.05 19.00 30.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
2.38 3.30 3.15
Видео
19.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
11.00 4.90 1.34
Видео
19.11.23 в 22:45
Испания Испания
Грузия Грузия
1.11 9.20 24.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
2.09 3.35 3.75
Видео
19.11.23 в 22:45
Португалия Португалия
Исландия Исландия
1.16 7.20 27.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Бельгия - Азербайджан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:05 · Чемпионат Европы 2024
Гол Бабича вывел сборную Сербии на Евро-2024
18:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Черногории не смогла удивить в матче с венграми и осталась на третьем месте
18:51 · Чемпионат Европы 2024
​Тедеско выбрал состав сборной Бельгии на игру с Азербайджаном
18:26 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн прокомментировал поражение от Турции
18:21 · Чемпионат Европы 2024
​Нагельсманн – об игре Хаверца в защите: «Большая возможность для него»
17:48 · Чемпионат Европы 2024
​Грилиш пообщался с инвалидом после матча сборной Англии
17:37 · Чемпионат Европы 2024
Агент Кухты — об отстранении форварда от сборной Чехии: С Яном такого раньше не случалось
17:26 · Чемпионат Европы 2024
​Ровно 10 лет назад Франция совершила камбэк в дуэли с Украиной и вышла на чемпионат мира
17:19 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду показал фото из бассейна фото
17:11 · Чемпионат Европы 2024
​«Катастрофа»: Петржела прокомментировал скандал в сборной Чехии
16:58 · Чемпионат Европы 2024
​Саутгейт высказался о выборе состава для сборной Англии
15:51 · Чемпионат Европы 2024
​Спартаковец Бабич – в основе сборной Сербии на матч с болгарами
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Тикнизяна после матча с Уэльсом
14:56 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Чехии отстранила трёх игроков за нарушение режима, среди них – экс-форвард «Локомотива»
Все новости