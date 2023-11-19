​Тедеско выбрал состав сборной Бельгии на игру с Азербайджаном

В воскресенье вечером в отборе на Евро-2024 сборная Бельгии сыграет против Азербайджана. Рулевой «красных дьяволов» Доменико Тедеско принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кастелс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Вранкс, Мангаля, Троссар, Бакайоко, Доку, Лукаку.

Матч сборных Бельгии и Азербайджана стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Бельгии уже обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. В случае победы над Азербайджаном команда Доменико Тедеско обойдёт Австрию и финиширует на первом месте в отборочной группе.