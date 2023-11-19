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​Тедеско выбрал состав сборной Бельгии на игру с Азербайджаном

19 Ноября 2023 • 18:51 Комментировать
Бельгия
...
Азербайджан
1 1.07 X 11.00 2 75.00
Через 0 ч. 19 мин.

В воскресенье вечером в отборе на Евро-2024 сборная Бельгии сыграет против Азербайджана. Рулевой «красных дьяволов» Доменико Тедеско принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кастелс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Вранкс, Мангаля, Троссар, Бакайоко, Доку, Лукаку.

Матч сборных Бельгии и Азербайджана стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная Бельгии уже обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. В случае победы над Азербайджаном команда Доменико Тедеско обойдёт Австрию и финиширует на первом месте в отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии

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