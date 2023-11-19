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​Нагельсманн прокомментировал поражение от Турции

19 Ноября 2023 • 18:26 Комментировать

Сборная Германии в субботу потерпела поражение от Турции в товарищеском матче – 2:3. После игры комментарий дал главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн.

«Первый пропущенный гол был слишком простым – мы защищались слишком агрессивно. Мы упростили соперникам задачу. Некоторые игроки не достигли эмоционального уровня, необходимого для победы в такой игре. Если бы мы убили игру в первые десять минут, результат был бы другим», - цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

«Каждый игрок должен эмоционально как минимум соответствовать противнику. Только в таком случае можно сыграть на высоком уровне», - отметил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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