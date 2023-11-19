​Нагельсманн – об игре Хаверца в защите: «Большая возможность для него»

Сборная Германии в субботу проиграла Турции в товарищеском матче со счётом 2:3. Удивительным моментом стало то, что Кай Хаверц действовал на позиции левого защитника. После игры Юлиан Нагельсманн дал комментарий на этот счёт.

«Кай сказал, что хочет это сделать, хочет попробовать. Я рассматриваю это для него не как риск, а как большую возможность сыграть ключевую роль на Евро. Он впервые играл на незнакомой позиции и выступил хорошо», - слова Нагельсманна приводит Bayern & Germany.

Напомним, что следующим летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.