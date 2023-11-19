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​Грилиш пообщался с инвалидом после матча сборной Англии

19 Ноября 2023 • 17:48 Комментировать
Северная Македония
...
Англия
1 19.00 X 8.50 2 1.15
20.11 22:45

Атакующий полузащитник национальной сборной Англии Джек Грилиш после пятничного матча против Мальты нашёл время для того, чтобы пообщаться с инвалидом. Произошло это в микст-зоне, где молодой человек, судя по всему, присутствовал в качестве журналиста. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. Утверждается, что этот мужчина является студентом факультета журналистики.

Напомним, что сборная Англии обыграла Мальту на своём поле со счётом 2:0. Команда Гарета Саутгейта уже обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. Турнир пройдёт в Германии следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джек Грилиш

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