Агент Кухты — об отстранении форварда от сборной Чехии: С Яном такого раньше не случалось

Агент нападающего пражской «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович высказался об отстранении своего клиента от сборной Чехии из-за того, что он нарушил внутренние правила национальной команды.

Кухта и ещё два футболиста провели ночь в клубе перед матч квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Молдовы.

Агент отметил, что чешская Федерация футбола прокомментирует эту информацию позже.

«Случались ли такие ситуации раньше? Десять лет назад, но не с ним. С Яном такого не случалось ранее», — приводит слова Мартиновича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кухта ранее выступал за московский «Локомотив».