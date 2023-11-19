Криштиану Роналду в настоящий момент находится в расположении национальной сборной Португалии. Звёздный форвард опубликовал в социальных сетях фотографию, сделанную в бассейне. Судя по эмодзи, наложенному на фото, Роналду принимал водные процедуры в холодной воде.

В воскресенье вечером сборная Португалии сыграет против Исландии в последнем туре отбора на чемпионат Европы. Игра стартует в 22:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Как известно, сборная Португалии уже обеспечила себе место на чемпионате Европы.