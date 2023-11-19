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​«Катастрофа»: Петржела прокомментировал скандал в сборной Чехии

19 Ноября 2023 • 17:11 Комментировать
Чехия
...
Молдова
1 1.23 X 6.20 2 15.00
20.11 22:45

Три футболиста сборной Чехии были отстранены от команды из-за нарушения дисциплины. Сообщалось, что Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и экс-игрок «Локомотива» Ян Кухта в субботу вечером посетили развлекательное заведение, где позволили себе употребить алкоголь.

Комментарий по поводу скандала в сборной Чехии дал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«Думаю, теперь для этой троицы дорога в сборную Чехии закрыта. Это катастрофа, у меня это в голове не укладывается», - цитирует Петржелу Metaratings.

Петржела сказал, что если бы он в такой ситуации был тренером, то выгнал бы футболистов из команды без раздумий.

Сборная Чехии в понедельник проведёт матч против Молдовы. Чтобы выйти на Евро-2024, чехам достаточно не проиграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Сборная Чехии Владимир Цоуфал Ян Кухта ещё теги

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