​Саутгейт высказался о выборе состава для сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу выбора состава команды. По словам специалиста, он будет отдавать предпочтением универсальным футболистам.

«Дойдя до последних этапов двух последних турниров, мы знаем, что физические требования были намного выше, чем мы могли себе представить. Мы знаем, что это очень важно. Нам будут особенно полезны игроки, способные адаптироваться, а также игроки, которые могут играть более чем на одной позиции», - сказал Саутгейт журналистам.

Сборная Англии ещё в октябре обеспечила себе место в финальной части чемпионата Европы - 2024.