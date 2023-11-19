​Спартаковец Бабич – в основе сборной Сербии на матч с болгарами

В воскресенье сборная Сербии проведёт домашний матч против Болгарии в рамках отбора на Евро-2024. Рулевой «белых орлов» Драган Стойкович решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ваня Милинкович-Савич, Бабич, Велькович, Миленкович, Живкович, Костич, Лукич, Гудель, Джуричич, Тадич, Митрович.

Матч Сербия – Болгария стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Чтобы выйти на чемпионат Европы, сборной Сербии достаточно набрать в этом матче одно очко.