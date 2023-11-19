Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Спартаковец Бабич – в основе сборной Сербии на матч с болгарами

19 Ноября 2023 • 15:51 Комментировать
Сербия
...
Болгария
1 1.20 X 7.10 2 16.00
Через 0 ч. 52 мин.

В воскресенье сборная Сербии проведёт домашний матч против Болгарии в рамках отбора на Евро-2024. Рулевой «белых орлов» Драган Стойкович решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ваня Милинкович-Савич, Бабич, Велькович, Миленкович, Живкович, Костич, Лукич, Гудель, Джуричич, Тадич, Митрович.

Матч Сербия – Болгария стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Чтобы выйти на чемпионат Европы, сборной Сербии достаточно набрать в этом матче одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Срджан Бабич

Новости по матчу

Сегодня, 19 Ноября
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
18 Ноября
01:11
Сербия — Болгария: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 19 ноября 2023
17 Ноября
23:08
​Сербия – Болгария: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 19 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕРБИЯ БОЛГАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.11.23 в 17:00
Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
1.51 4.20 7.40
Видео
19.11.23 в 17:00
Сербия Сербия
Болгария Болгария
1.32 5.20 11.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Швеция Швеция
Эстония Эстония
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
1.05 19.00 30.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
11.00 4.90 1.34
Видео
19.11.23 в 22:45
Испания Испания
Грузия Грузия
1.11 9.20 24.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
2.09 3.35 3.75
Видео
19.11.23 в 22:45
Португалия Португалия
Исландия Исландия
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
2.38 3.30 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
15:51 · Чемпионат Европы 2024
​Спартаковец Бабич – в основе сборной Сербии на матч с болгарами
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Тикнизяна после матча с Уэльсом
14:56 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Чехии отстранила трёх игроков за нарушение режима, среди них – экс-форвард «Локомотива»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Триппьер срочно уехал из сборной Англии
13:58 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Испания - Грузия
13:44 · Чемпионат Европы 2024
Дешам - о хет-трике Мбаппе: «Ожидал от него большего»
13:43 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус: «Гюндоган и Киммих не могут играть вдвоём»
12:47 · Чемпионат Европы 2024
Дешам прокомментировал травму Заира-Эмери
11:35 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе вышел на третье место по голам за сборную Франции
11:35 · Чемпионат Европы 2024
Григорян: «Сборная Нидерландов — удивительная тягомотина»
11:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе назвал свои 300 голов смешным достижением
10:59 · Нидерланды. Эредивизие
Лукаку: «Бакайоко будет лучше меня»
10:54 · Чемпионат Европы 2024
Тер Штеген ответил, конфликтовал ли он с Нойером
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Гакпо высказался о выходе сборной Нидерландов на чемпионат Европы
10:04 · Чемпионат Европы 2024
Димарко: «Выход на Евро - это обязанность сборной Италии»
Все новости