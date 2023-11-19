Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Испании и Грузии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Испания - Грузия
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Протокол игры
|(1:0) Ле Норман Робен4'
|10'Кварацхелия Хвича (1:1)
Унай Симон•Карвахаль Даниэль•Ле Норман Робен•Иньиго Мартинес•Гайя Хосе•Гави•Родри Эрнандес•Фабиан Руис•Торрес Ферран•Мората Альваро•Уильямс Нико
Мамардашвили Георгий•Кверквелия Соломон•Кашия Гурам•Лочошвили Лука•Какабадзе Отар•Азаров Ираклий•Чакветадзе Георгий•Квеквескири Ника•Кочорашвили Георгий•Микаутадзе Жорж•Кварацхелия Хвича
19 ноября. Стадион "Хосе Сорилья".
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