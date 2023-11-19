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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

19 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Испания
1:1
Грузия
1 1.09 X 12.50 2 37.00
1-й тайм

Сборные Испании и Грузии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Испания1:1Грузия
(1:0) Ле Норман Робен4' 
 10'Кварацхелия Хвича (1:1)
Унай СимонКарвахаль ДаниэльЛе Норман РобенИньиго МартинесГайя ХосеГавиРодри ЭрнандесФабиан РуисТоррес ФерранМората АльвароУильямс Нико
Запасные: Ямаль ЛаминГримальдо АлехандроГарсия АлешНавас ХесусСансет ОйянМерино МикельГарсия Давид IIIРайя ДавидРемиро АлехандроХоселу СанмартинСубименди МартинРикельме Родриго
Мамардашвили ГеоргийКверквелия СоломонКашия ГурамЛочошвили ЛукаКакабадзе ОтарАзаров ИраклийЧакветадзе ГеоргийКвеквескири НикаКочорашвили ГеоргийМикаутадзе ЖоржКварацхелия Хвича
Запасные: Каландадзе АлександреЛория ГиоргиГелашвили ИваЗивзивадзе БудуГугешашвили ЛукаМамучашвили ВладимирВолков ДавитДавиташвили ЗурикоГочолеишвили ГиоргиАлтунашвили СандроМеквабишвили АнзорАбурджания Георгий
19 ноября. Стадион "Хосе Сорилья".
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Сборная Испании Сборная Грузии

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