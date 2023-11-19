Португалия - Исландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Португалии и Исландии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Португалия - Исландия
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Протокол игры
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Диаш Рубен•Инасиу Гонсалу•Канселу Жоау•Отавио Эдмилсон•Пальинья Жоау•Фернандеш Бруну•Силва Бернарду•Роналду Криштиану•Фелиш Жоау
Вальдимарссон Хакон-Рабн•Херманнссон Хьёртур•Ингасон Сверрир•Палссон Виктор•Тораринссон Гудмундур•Сигурдссон Арнор•Йоханнессон Исак-Бергманн•Виллюмссон Виллюм•Торстейнссон Йон•Финнбогасон Альфред•Гудмундссон Йоханн
19 ноября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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