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​Сборная Чехии отстранила трёх игроков за нарушение режима, среди них – экс-форвард «Локомотива»

19 Ноября 2023 • 14:56 Комментировать
Чехия
...
Молдова
1 1.23 X 6.20 2 15.00
20.11 22:45

Пресс-служба сборной Чехии сообщила об отстранении от команды трёх футболистов – Якуба Брабеца, Владимира Цоуфала и Яна Кухты. Причины – «грубое нарушение внутренних правил команды» в субботу вечером.

Чешские СМИ рассказывают о том, что Брабец, Цоуфал и Кухта посетили развлекательное заведение, где употребляли алкогольные напитки.

Отметим, что Ян Кухта в 2022 году поиграл за «Локомотив».

В понедельник, 20 ноября, сборная Чехии проведёт домашний матч против Молдовы в рамках отбора на чемпионат Европы. Чтобы завоевать путёвку на континентальный футбольный форум, чехам достаточно не проиграть.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт летом 2024 года в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Чехии Владимир Цоуфал Ян Кухта ещё теги

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