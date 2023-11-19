​Сборная Чехии отстранила трёх игроков за нарушение режима, среди них – экс-форвард «Локомотива»

Пресс-служба сборной Чехии сообщила об отстранении от команды трёх футболистов – Якуба Брабеца, Владимира Цоуфала и Яна Кухты. Причины – «грубое нарушение внутренних правил команды» в субботу вечером.

Чешские СМИ рассказывают о том, что Брабец, Цоуфал и Кухта посетили развлекательное заведение, где употребляли алкогольные напитки.

Отметим, что Ян Кухта в 2022 году поиграл за «Локомотив».

В понедельник, 20 ноября, сборная Чехии проведёт домашний матч против Молдовы в рамках отбора на чемпионат Европы. Чтобы завоевать путёвку на континентальный футбольный форум, чехам достаточно не проиграть.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт летом 2024 года в Германии.