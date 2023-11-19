Бельгия - Азербайджан: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

Сборные Бельгии и Азербайджана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бельгия - Азербайджан
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Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу17'
|(2:0) Лукаку Ромелу26'
|(3:0) Лукаку Ромелу30'
|(4:0) Лукаку Ромелу37'
Кастельс Коэн•Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур• 22'Кастань Тимоти•Доку Жереми•Мангаля Орель•Вранкс Астер 45'46' (Тилеманс Юри (46') •Бакайоко Жоан•Троссар Леандро•Лукаку Ромелу46' (Опенда Лои (46')
Магомедалиев Шахрудин•Хагверди Ходжатолла•Мамедов Рахиль•Кривоцюк Антон•Джафаргулиев Элвин46' (Ахундзаде Нариман (46') •Паскуаль Эдди 20'• 24'Эмрели Махир46' (Диниев Джошгун (46') •Махмудов Эмин•Исаев Алексей46' (Алиев Гисмат (46') •Байрамов Турал•Дадашов Ренат
19 ноября. Стадион "им. короля Бодуэна".
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