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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бельгия - Азербайджан: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0

19 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать
Бельгия
4:0
Азербайджан
1 1.05 X 17.00 2 31.00
2-й тайм

Сборные Бельгии и Азербайджана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бельгия4:0Азербайджан
(1:0) Лукаку Ромелу17' 
(2:0) Лукаку Ромелу26' 
(3:0) Лукаку Ромелу30' 
(4:0) Лукаку Ромелу37' 
Кастельс КоэнФас ВаутВертонген ЯнТеате Артур  22'Кастань ТимотиДоку ЖеремиМангаля ОрельВранкс Астер  45' 46' (Тилеманс Юри ( 46') Бакайоко ЖоанТроссар ЛеандроЛукаку Ромелу 46' (Опенда Лои ( 46')
Запасные: Селс МатцДеман ОливьеБачуайи МишиКарраско ЯнникКамински ТомасВермирен АртурДебаст ЗеноАль-Дахиль АминСалемакерс АлексисЛукебакио Доди
Магомедалиев ШахрудинХагверди ХоджатоллаМамедов РахильКривоцюк АнтонДжафаргулиев Элвин 46' (Ахундзаде Нариман ( 46') Паскуаль Эдди  20'  24'Эмрели Махир 46' (Диниев Джошгун ( 46') Махмудов ЭминИсаев Алексей 46' (Алиев Гисмат ( 46') Байрамов ТуралДадашов Ренат
Запасные: Иманов ЮсифАхмедзаде РустамКоку ОзанАзизов РашадСейдиев АминМанафов ТуранДжамалов ЭлвинГурбанлы МусаГусейнов Джалал
19 ноября. Стадион "им. короля Бодуэна".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Азербайджана

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