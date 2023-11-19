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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич сделал прогноз на матч Испания - Грузия

19 Ноября 2023 • 13:58 Комментировать

В рамках квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится с национальной командой Грузии. Прогнозом на этот матч поделился комментатор Константин Генич.

«Матч должен получиться ярким, событийным. Открытый футбол жду в Вальядолиде. И, думаю, футбол получится результативным. Я бы сыграл «тотал больше 3 мячей», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок сборных Испании и Грузии состоится сегодня, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.

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