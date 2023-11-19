Дешам - о хет-трике Мбаппе: «Ожидал от него большего»

В поединке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 сборная Франции одержала разгромную победу над Гибралтаром со счетом 14:0. Тремя голами и двумя ассистами в этой встрече отметился нападающий Килиан Мбаппе.

«Доволен ли я игрой Мбаппе? Нет, ожидал от него большего», - прокомментировал выступление форварда главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

Напомним, что во вчерашнем матче Мбаппе забил 300-й гол за сборную Франции. Он занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров в истории национальной команды, уступая лишь Тьерри Анри и Оливье Жиру.

Мбаппе побил рекорд Роналду и Месси