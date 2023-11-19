Маттеус: «Гюндоган и Киммих не могут играть вдвоём»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что игроки сборной Германии Илкай Гюндоган и Йозуа Киммих мешают друг другу на поле.

Эксперт считает, что один из этих двух полузащитников должен играть в паре с Паскалем Гросом или Леоном Горецкой.

«Как мы уже увидели на чемпионате мира, Гюндоган и Киммих не могут играть вдвоём на позиции «шестёрки». Они слишком похожи», — написал Маттеус в колонке на Bild.

Вчера, 18 ноября, сборная Германии уступила в товарищеском матче команде Турции (2:3). Гюндоган провёл на поле всю игру, а Киммих был заменён на 71-й минуте.

Напомним, что в период с 14 июня по 14 июля следующего года в Германии пройдёт чемпионат Европы.