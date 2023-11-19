Дешам прокомментировал травму Заира-Эмери

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму полузащитника Уоррена Заира-Эмери. Игрок получил повреждение по ходу матча квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024 против Гибралтара (14:0).

«Это был идеальный матч, за исключением травмы Уоррена. По информации, которой я владею, все выглядит не так плохо. У него нет перелома, но, скорее всего, есть растяжение связок», - передает слова главного тренера RMC Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что Заир-Эмери выбыл из строя до конца нынешнего года. Во вчерашнем поединке 17-летний полузащитник забил дебютный мяч за сборную Франции.