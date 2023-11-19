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Холанна и Эдегора мало: Норвегия не смогла напрямую пробиться на Евро

19 Ноября 2023 • 12:04 Комментировать

Сборная Норвегии, имея в своём составе топ-звёзд, рискует оказаться за бортом чемпионата Европы. При этом в группе скандинавы пропустили вперёд скромную Шотландию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, как это возможно.

В погоне за повторением результата поколения 90-х

Сборная Норвегии никогда не могла похвастаться результатами. В 1938-м было участие на чемпионате мира, после чего команда не пробилась ни на один крупный турнир до 1994-го. Тогда норвежцы вновь съездили на мундиаль, через четыре года повторили результат, а ещё через два отправились на свой пока единственный в истории Евро. В 1998-м во Франции на чемпионате мира норвежцы даже вышли в плей-офф, где проиграли в 1/8.

В те годы у норвежцев было яркое поколение. Так, в 1998-м было сразу трое представителей «Манчестер Юнайтед»: Хеннинг Берг, Ронни Йонсен и Оле-Гуннар Сульшер. Последний из них в мае 99-го забьёт решающий гол в финале Лиги чемпионов. Его партнёром по атаке в сборной был один из ярких бомбардиров того времени Торе-Андре Флу. Помимо них было ещё семь представителей Премьер-лиги, два игрока из немецкой Бундеслиги, один – из Ла Лиги.

После Евро-2000 сборная Норвегии не пробивалась на крупные турниры. Казалось, что теперь в стане вновь появилось поколение, которое принесёт стране радость.

Новое звёздное поколение

Эрлинг Холанн по итогам прошлого сезона едва не завоевал «Золотой мяч». Лионель Месси опередил норвежца лишь из-за успешного выступления на чемпионате мира, где форварда не было. Многим кажется, что у Холанна в принципе нет возможности блеснуть на уровне сборной, ведь Норвегия слаба. Однако сейчас это совсем не так.

В полузащите у норвежцев играет ещё одна звезда – Мартин Эдегор. Хавбек, кстати, тоже получил голоса при определении победителя «Золотого мяча». Даже без этой суперпары у Норвегии вполне боеспособный состав. На воротах – Орьян Нюлан из «Севильи». В защите есть Юлиан Рюэрсон из дортмундской «Боруссии» и чемпион Италии прошлого года Лео Эстигор. В средней линии действуют Сандер Берге из «Бёрнли», который никак не может реализовать талант, и Фредерик Аурснес из «Бенфики». В атаке не забудем про Александера Сорлота. В составе есть ещё ряд футболистов из Серии А, Лиги 1.

Тренирует сборную Норвегии Столь Сольбаккен – один из самых успешных тренеров страны последних лет. Он гремел в Лиге чемпионов с «Копенгагеном», работал в Германии и Англии. Кстати, Сольбаккен прекрасно знает, что такое крупные турниры, ведь он был в составе сборной Норвегии и на чемпионате мира-1998, и на Евро-2000.

Как Норвегия оказалась позади Шотландии?

Тем удивительнее, что Норвегия не смогла напрямую выйти из группы. Перед последним туром скандинавы на шесть очков отстали от Шотландии, к которой как раз поедут на выезд в заключительном поединке.

Винить скандинавы могут только себя. Два поражения от Испании объяснить можно, хотя те же шотландцы сумели дома обыграть южан. Однако помимо неудач в играх с главными фаворитами норвежцы закопали себя сами. Ничья в Грузии и болезненное поражение дома от Шотландии в матче, в котором скандинавы к 87-й минуте вели в счёте!

Теперь Норвегия сохраняет шансы пробиться на Евро лишь через стыковые матчи. Однако в них ещё надо попасть, и там ещё надо добиться результата.

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В Норвегии Холанном недовольны

Холанн мог и ещё может стать героем нации, но пока в Норвегии форвард подвергается критике. Особенно сейчас вспоминают ту встречу с Шотландией, поражение в которой стало решающим. Тот матч прошёл через неделю после финала Лиги чемпионов. Холанн, конечно, не праздновал как Грилиш, но после победы над «Интером» не сразу поехал в расположение сборной, а успел смотаться на отдых на Ибицу.
В самом матче с шотландцами форвард открыл счёт с пенальти, но выглядел бледно. Более того, сам Холанн попросил замену за шесть минут до конца. Не очевидное решение для человека, которого считают лидером, в матче, имеющем важнейшее значение. Без Холанна шотландцы и проиграли, пропустив дважды.

Форварда критикуют на родине за матчи в сборной. Рекордсмен национальной команды по количеству игр Йон-Арне Риисе говорил ещё в 2021-м: «Его очень хвалят за то, что он проявляет свои эмоции, когда дела в «Боруссии» идут не очень хорошо, но здесь мы не видим ничего подобного». Другой ветеран норвежцев Бернт Хулскер и вовсе намекал, что у Холанна нет интереса в играх в составе сборной.

В общем пока звёздному форварду «Манчестер Сити» остается лишь спрашивать у отца, каково это выступать на больших турнирах. Тот-то ездил на чемпионат мира-1994.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии евро-2024 Мартин Эдегор Эрлинг Холанн ещё теги
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