Мбаппе вышел на третье место по голам за сборную Франции

Во вчерашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 сборная Франции одержала разгромную победу над Гибралтаром со счетом 14:0. Три мяча в составе «трёхцветных» забил 24-летний форвард Килиан Мбаппе.

После этого хет-трика на счету нападающего стало 46 голов в футболке национальной команды. По этому показателю Килиан вышел на третье место, обойдя Антуана Гризманна.

На второй строчке в рейтинге лучший голеадоров сборной Франции находится Тьерри Анри. Он забил 51 гол. Лучшим бомбардиром «трёхцветных» является Оливье Жиру, на счету которого 56 забитых мячей.