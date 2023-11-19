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Григорян: «Сборная Нидерландов — удивительная тягомотина»

19 Ноября 2023 • 11:35 Комментировать
Нидерланды
1:0
Ирландия

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением об игре сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана.

Напомним, вчера, 18 ноября, «оранжевые» обыграли команду Ирландии (1:0) и досрочно вышли на чемпионат Европы, который пройдёт в период с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«Сборная Нидерландов — удивительная тягомотина при наличии таких футболистов. Куман был выдающийся игрок. Но до чего же он скучный... Сейчас мы видим сборную Нидерландов, которая очень ограничена в творчестве», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Отметим, что в семи турах отборочного этапа Нидерланды набрали 15 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы группы B. Свой следующий матч «оранжевые» проведут 21 ноября против команды Гибралтара. Начало — в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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