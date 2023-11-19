Тер Штеген ответил, конфликтовал ли он с Нойером

Вратарь каталонской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал о конкуренции с голкипером мюнхенской «Баварии» Мануэлем Нойером.

«Мы вместе играем за сборную Германии более десяти лет. У нас только уважение друг к другу. Наша поддержка на высоком уровне. Между нами никогда не было проблем, исключительно здоровая конкуренция», - передает слова 31-летнего футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Марк-Андре пропустит ноябрьские матчи сборной Германии из-за травмы спины.

Германия является хозяйкой чемпионата Европы, который состоится летом следующего года.