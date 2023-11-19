Гакпо высказался о выходе сборной Нидерландов на чемпионат Европы

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался о победе национальной команды над Ирландией (1:0). Напомним, что этот успех позволил «оранжевым» оформить выход на чемпионат Европы, который пройдёт в 2024 году.

«Мы знали, что нам нужны три очка, чтобы напрямую пройти квалификацию при поддержке наших болельщиков. Мы создали много моментов, но должны были забить больше голов», — цитирует Гакпо официальный сайт УЕФА.

Также Гакпо выразил надежду на то, что Нидерландам, имеющим в своём составе больше количество сильных футболистов, удастся хорошо выступить на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. В последний раз Нидерланды выигрывали этот турнир в 1988 году.