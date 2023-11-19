Димарко: «Выход на Евро - это обязанность сборной Италии»

Защитник национальной команды Италии Федерико Димарко высказался о предстоящем матче против сборной Украины в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

«У нашего соперника сильная команда, поэтому нам необходимо быть предельно внимательными на протяжении всего матча. Выход на Евро – это обязанность «скуадры адзурры». Мы являемся действующими чемпионами Европы, поэтому обязаны успешно завершить квалификацию», - передает слова Федерико Football-Italia.

Матч сборных Украины и Италии состоится на нейтральном поле в Леверкузене 20 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.