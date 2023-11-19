Тикнизян: «Наша мечта умерла, и я чувствую свою вину»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался о ничейном результате поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Уэльса. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами как обидно, но даже в такой момент спасибо большое за вашу поддержку!» - гласит сообщение Тикнизяна в социальных сетях.

Напомним, что в прошедшей встрече Наир забил автогол.

Армения с восемью очками занимает четвертое место в своей группе, потеряв шансы на путевку в Германию.