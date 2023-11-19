Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Куман дал комментарий после победы Нидерландов над Ирландией

19 Ноября 2023 • 08:48 Комментировать

В матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 сборная Нидерландов отпраздновала минимальную победу над национальной командой Ирландии со счетом 1:0. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман прокомментировал результат встречи.

«Мы не лучшим образом начали эту встречу, но смогли забить хороший мяч. Нужно было забить второй и третий, чтобы находиться в комфортном положении до финального свистка. Это был по-настоящему непростой поединок. Но мы выполнили свою работу. Команда справилась», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе сборная Нидерландов гарантировала себе выход на Евро-2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Рональд Куман сборная Нидерландов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.11.23 в 17:00
Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
1.51 4.20 7.40
Видео
19.11.23 в 17:00
Сербия Сербия
Болгария Болгария
1.32 5.20 11.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Швеция Швеция
Эстония Эстония
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
1.05 19.00 30.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
11.00 4.90 1.34
Видео
19.11.23 в 22:45
Испания Испания
Грузия Грузия
1.11 9.20 24.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
2.09 3.35 3.75
Видео
19.11.23 в 22:45
Португалия Португалия
Исландия Исландия
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
2.38 3.30 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
10:04 · Чемпионат Европы 2024
Димарко: «Выход на Евро - это обязанность сборной Италии»
09:39 · Франция. Лига 1
Мбаппе побил рекорд Роналду и Месси
08:53 · Чемпионат Европы 2024
Тикнизян: «Наша мечта умерла, и я чувствую свою вину»
08:53 · Чемпионат Европы 2024
​«Это был матч по регби или баскетболу» – пользователи соцсетей о победе сборной Франции со счётом 14:0
08:48 · Чемпионат Европы 2024
Куман дал комментарий после победы Нидерландов над Ирландией
08:44 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе прокомментировал своё бомбардирское достижение
08:39 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался о рекордной победе сборной Франции со счётом 14:0
08:34 · Чемпионат Европы 2024
Жиру прокомментировал победу со счётом 14:0
08:28 · Чемпионат Европы 2024
Дешам раскрыл ближайшую цель сборной Франции
05:52 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Доннарумма прыгает, словно мешок с картошкой» 1
05:28 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции стала первой командой, забившей 14 голов в отборе к ЧЕ или ЧМ 1 видео
05:19 · Чемпионат Европы 2024
​Дюмфрис сыграл свой 50-й матч за сборную Нидерландов
04:57 · Франция. Лига 1
​Мбаппе забил 300-й гол в своей карьере
02:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции одержала самую крупную победу в своей истории
02:18 · Чемпионат Европы 2024
Словения – Казахстан: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 20 ноября 2023
Все новости