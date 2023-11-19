Куман дал комментарий после победы Нидерландов над Ирландией

В матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 сборная Нидерландов отпраздновала минимальную победу над национальной командой Ирландии со счетом 1:0. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман прокомментировал результат встречи.

«Мы не лучшим образом начали эту встречу, но смогли забить хороший мяч. Нужно было забить второй и третий, чтобы находиться в комфортном положении до финального свистка. Это был по-настоящему непростой поединок. Но мы выполнили свою работу. Команда справилась», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе сборная Нидерландов гарантировала себе выход на Евро-2024.