Мбаппе прокомментировал своё бомбардирское достижение

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в поединке квалификации чемпионата Европы – 2024 против Гибралтара отметился 300-м голом в карьере.

«300 голов – это новая веха моей карьеры. Но это уходит на второй план, главное – успех команды. Мне всегда хотелось вписать свое имя в историю. Для меня это серьезный шаг, хочу продолжать выступать и играть определяющую роль в сборной и клубе», - цитирует 24-летнего звездного нападающего пресс-служба «трёхцветных».

Франция победила Гибралтар со счетом 14:0. Это самая крупная победа в истории квалификационных турниров. Подопечные Дешама досрочно вышли на Евро-2024.