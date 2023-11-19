Мбаппе высказался о рекордной победе сборной Франции со счётом 14:0

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал разгромную победу над командой Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 14:0.

«Нашей целью было добыть самую крупную победу в истории отборов. Поэтому мы были мотивированы на протяжении всей встречи. Нам хотелось войти в историю, и мы сделали это. Нет ничего лучше. Команда добилась чего-то особенного», - цитирует футболиста пресс-служба национальной команды.

Сборная Франции досрочно квалифицировалась на Евро. В последнем матче отбора «трёхцветные» сыграют против греков.