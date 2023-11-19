Жиру прокомментировал победу со счётом 14:0

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о крупной победе над Гибралтаром в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. «Трёхцветные» выиграли со счетом 14:0.

«Это был идеальный вечер. Нам было нелегко найти мотивацию и продолжать в том же духе во втором тайме, но хотелось установить рекорд. Это было очень весело. Соперник проявлял мужество, но после удаления им стало намного сложнее», - передает слова нападающего пресс-служба национальной команды.

Стоит отметить, что французы одержали самую крупную победу в истории квалификационных турниров. В заключительном матче отбора подопечные Дешама сыграют против Греции.