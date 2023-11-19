Дешам раскрыл ближайшую цель сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами после поединка с Гибралтаром в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. «Трёхцветные» победили со счетом 14:0.

«Команда провела отличную игру. Когда есть моменты, их нужно реализовывать. Это и сделали мои подопечные. Наша ближайшая цель заключается в том, чтобы завершить этот квалификационный цикл без поражений», - передает слова главного тренера пресс-служба национальной команды.

В заключительном матче отборочного раунда Евро-2024 сборная Франции на выезде встретится с Грецией. Поединок пройдет 21 ноября.