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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции стала первой командой, забившей 14 голов в отборе к ЧЕ или ЧМ видео

19 Ноября 2023 • 05:28 Комментировать

Сборная Франции уничтожила в квалификационном матче Евро-2024 соперника, забив четырнадцать мячей сборной Гибралтара. Вице-чемпионы мира стали первой командой в истории европейского футбола, которая забила такое количество голов в отборочном матче чемпионата Европы либо чемпионата мира.

Доселе рекорд составлял двенадцать голов - столько забила сборная Испании Мальте в декабре 1983 года. Впрочем, по поводу того матча есть серьезные опасения по поводу его честности.

В последнем своем матче в нынешнем отборе к чемпионату Европы сборная Франции сыграет в Греции, это случится 21 ноября, во вторник.

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Сборная Франции Сборная Испании Сборная Мальты сборная Гибралтара ЧЕ-1984 ещё теги
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Гибралтар Гибралтар
14
0
1.01 40.00 200.00
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Косово
1
1
2.55 1.65 19.00
Видео
Окончен
Израиль Израиль
Румыния Румыния
1
2
22.00 3.75 1.25
Видео
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Нидерланды Нидерланды
Ирландия Ирландия
1
0
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Сербия Сербия
Болгария Болгария
1.32 5.20 11.00
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Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
1.51 4.20 7.40
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19.11.23 в 20:00
Швеция Швеция
Эстония Эстония
1.16 7.20 27.00
Видео
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Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
1.05 19.00 30.00
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Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
2.38 3.30 3.15
Видео
19.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
11.00 4.90 1.34
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19.11.23 в 22:45
Испания Испания
Грузия Грузия
1.11 9.20 24.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
2.09 3.35 3.75
Видео
19.11.23 в 22:45
Португалия Португалия
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1.16 7.20 27.00
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