Сборная Франции уничтожила в квалификационном матче Евро-2024 соперника, забив четырнадцать мячей сборной Гибралтара. Вице-чемпионы мира стали первой командой в истории европейского футбола, которая забила такое количество голов в отборочном матче чемпионата Европы либо чемпионата мира.

Доселе рекорд составлял двенадцать голов - столько забила сборная Испании Мальте в декабре 1983 года. Впрочем, по поводу того матча есть серьезные опасения по поводу его честности.

В последнем своем матче в нынешнем отборе к чемпионату Европы сборная Франции сыграет в Греции, это случится 21 ноября, во вторник.