​Дюмфрис сыграл свой 50-й матч за сборную Нидерландов

Сборная Нидерландов удачно сыграла против ирландской команды, которая завершила свои выступления в группе B очередным поражением, оказавшись не в силах побороться за выход из группы. А вот Нидерланды, наоборот, гарантировали себе место в финальной части Евро-2024.

Таким образом, «оранье» приличествующим образом отметили юбилейный, 50-й матч за сборную Нидерландов Дензеля Дюмфриса, полузащитника миланского «Интера». Это случилось спустя чуть более пять лет после дебюта Дюмфриса, который имел место 13 октября 2018 года.

Тогда это было в игре против сборной Беларуси, которую нидерландцы выиграли со счетом 2:1.