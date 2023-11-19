​16 команд уже вышли на чемпионат Европы – 2024

В субботу вечером состоялась очередная порция матчей отбора на Евро-2024. По их итогам своих обладателей нашли ещё три путёвки на континентальный футбольный форум – их завоевали сборные Нидерландов, Румынии и Швейцарии.

Таким образом, список участников Евро-2024 на текущую минуту выглядит так:

Германия (хозяева), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария.

В ближайшие дни по итогам заключительных матчей отборочного турнира будут разыграны ещё пять билетов на чемпионат Европы. А последние три путёвки разыграются весной – в стыковых матчах.

Чемпионат Европы пройдёт в июне-июле.