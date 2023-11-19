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Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова и стала участником чемпионата Европы

19 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Швейцария
1:1
Косово
окончен

В девятом туре квалификации чемпионата Европы сборная Швейцарии играла против соперников из Косова, но доминирование на поле ничего не давало в плане результата. Уже вначале Рубен Варгас пробил в сантиметрах от левой штанги. Ремо Фройлер расстреливал ворота, но не попал по высоте. Единственный удар гостей в первом тайме чудом не стал результативным. Эльбасан Рашани головой пробил рядом со штангой, голкипер не мог выручить.

Сразу после перерыва хозяева повели, во вратарской Варгас был первым на мяче и результативно пробил в угол ворот - 1:0. Он же ассистировал Фройлеру, а тот удвоил счет, но радость была недолгой - вне игры. Аналогично Варгас играл на Ноа Окафора, гол которого был отменен по той же причине. В концовке проникающий пас, и Мухамет Хисени вколотил мяч в сетку рикошетом от дальней штанги - 1:1.

Даже такой результат обеспечил Швейцарии выход на чемпионат Европы.

Протокол игры  
Швейцария1:1Косово
(1:0) Варгас Рубен47'  
  82'Хисени Мухамет (1:1)
Зоммер ЯннКёмерт Эрай 84' (Угриниц Филип ( 84') Аканджи МануэльЭльведи НикоГарсия УлиссесЗакария Денис  76'Джака Гранит  58'Фройлер Ремо 66' (Эбишер Мишель ( 66') Шакири Джердан 84' (Штеффен Ренато ( 84') Окафор Ноа 75' (Ндой Дан ( 75') Варгас Рубен 75' (Амдуни Зеки ( 75')
Запасные: Зекири АндиРасьоппи АнтониМвого ИвонШёр ФабианБенито ЛорисЗесигер Седрик
Бекай ВисарДелова ЛюмбардхАлити ФиданКрасники ИлирХадергьонай Флорент 73' (Хисени Мухамет ( 73') Бериша Бернард 66' (Кореница Меритон ( 66') Зюба Чендрим 87' (Крешник Хайризи ( 87') Войвода МергимБютюки Зюмер  17' 46' (Кастрати Лирим ( 46') Муслия ФлоранРашани Эльбасан  29' 46' (Зекири Альтин ( 46')
Запасные: Хаксихамза КенанАйдини АльбанЛосаж ФлорьянКрасники Эрмал
18 ноября. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии сборная Косова

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