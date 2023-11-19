Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова и стала участником чемпионата Европы

В девятом туре квалификации чемпионата Европы сборная Швейцарии играла против соперников из Косова, но доминирование на поле ничего не давало в плане результата. Уже вначале Рубен Варгас пробил в сантиметрах от левой штанги. Ремо Фройлер расстреливал ворота, но не попал по высоте. Единственный удар гостей в первом тайме чудом не стал результативным. Эльбасан Рашани головой пробил рядом со штангой, голкипер не мог выручить.

Сразу после перерыва хозяева повели, во вратарской Варгас был первым на мяче и результативно пробил в угол ворот - 1:0. Он же ассистировал Фройлеру, а тот удвоил счет, но радость была недолгой - вне игры. Аналогично Варгас играл на Ноа Окафора, гол которого был отменен по той же причине. В концовке проникающий пас, и Мухамет Хисени вколотил мяч в сетку рикошетом от дальней штанги - 1:1.

Даже такой результат обеспечил Швейцарии выход на чемпионат Европы.