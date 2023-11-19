Сборная Румынии обыграла израильтян и вышла из группы

Сборные Израиля и Румынии в очном противостоянии определяли судьбу путёвки на чемпионат Европы. Номинальным хозяевам нужно было только побеждать. В самом дебюте подача углового, Мигел Витор продлил полет мяча, и Эран Захави головой с метра не мог не забить - 1:0. Рэзван Марин зарядил в перекладину, а Георге Пушкаш головой добавил мяч в сетку. Денис Драгус с разворота метров с семи попал в ближнюю штангу.

Резвое возобновление игры с рядом ударов. Янис Хаджи обострял в штрафной, после рикошета мяч к нему вернулся, тут же удар метров с 14, и голкипер сборной Израиля не выручил - 1:2. Валентин Михэйлэ должен был снимать все вопросы, но попал в голкипера, хотя перед ним был пустой угол. Концовку румыны провели вдесятером из-за удаления Михэйлэ.

В итоге 2:1, румыны лидируют в группе и уже не упустят одно из первых двух мест, а это путевка на Евро-2024.