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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Румынии обыграла израильтян и вышла из группы

19 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Израиль
1:2
Румыния
окончен

Сборные Израиля и Румынии в очном противостоянии определяли судьбу путёвки на чемпионат Европы. Номинальным хозяевам нужно было только побеждать. В самом дебюте подача углового, Мигел Витор продлил полет мяча, и Эран Захави головой с метра не мог не забить - 1:0. Рэзван Марин зарядил в перекладину, а Георге Пушкаш головой добавил мяч в сетку. Денис Драгус с разворота метров с семи попал в ближнюю штангу.

Резвое возобновление игры с рядом ударов. Янис Хаджи обострял в штрафной, после рикошета мяч к нему вернулся, тут же удар метров с 14, и голкипер сборной Израиля не выручил - 1:2. Валентин Михэйлэ должен был снимать все вопросы, но попал в голкипера, хотя перед ним был пустой угол. Концовку румыны провели вдесятером из-за удаления Михэйлэ.

В итоге 2:1, румыны лидируют в группе и уже не упустят одно из первых двух мест, а это путевка на Евро-2024.

Протокол игры  
Израиль1:2Румыния
(1:0) Захави Эран2'  
  10'Пушкаш Георге (1:1)
  63'Хаджи Янис (1:2)
Глазер ОмриДаса Элазар 62' (Абу-Фани Мохаммад ( 62') Витор Мигел  37'Гольдберг ШонРевиво Рой 77' (Гурно Идан ( 77') Перец ДорЛави Нета 62' (Каничовски Габи ( 62') Глух ОскарТургеман ДорЗахави Эран  90'Халаили Анан 77' (Барибо Тай ( 77'  83')
Запасные: Давидзаде ОфирГерафи ЙоавСафури РамизПерец ДаниэльГлазер ДанКинда ГадиШломо РазКоэн Авишай
Молдован ХорациуРатиу Андрей  78'Дрэгушин РадуБурка АндрейБанку НикусорСкречу Владимир 77' (Марин Мариус ( 77') Хаджи Янис 65' (Михэйлэ Валентин ( 65'  85') Марин Рэзван 87' (Чикылдэу Александру ( 87') Станчу Николае 87' (Рус Адриан ( 87') Драгус Денис 65' (Коман Флоринел ( 65'  71') Пушкаш Георге
Запасные: Алибек ДенисОлару ДариусНицэ ФлоринИонуц Андрей РадуДумитреску АндресМогос ВасилеМоруцан Олимпиу
18 ноября. Стадион "Панчо Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Израиля Сборная Румынии

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