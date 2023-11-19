Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Нидерландов пробилась на Евро, одолев Ирландию

19 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать (1)
Нидерланды
1:0
Ирландия

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Нидерландов пыталась досрочно решить вопрос с выходом в финальную стадию турнира. Для этого нужно было дома обыграть Ирландию. Резвый дебют противостояния привел к голу Ваута Вегхорста, который справа без помех провел мяч к воротам и метко пробил верхом в ближний угол - 1:0. Под конец тайма Тиджани Рейндерс почти от линии штрафной зарядил рядом с каркасом. Еще одна его попытка, и вратарь вынул мяч из-под перекладины.

Рейндерс и после перерыва мог забить, но соперник лицом перевел мяч в штангу. Адам Айда при помощи рикошета пробил между ног голкиперу сборной Нидерландов, но там вне игры.

Голландцы обеспечили себе выход со второго места, соперник останется предпоследним.

Протокол игры  
Нидерланды1:0Ирландия
(1:0) Вегхорст Ваут12'  
Вербрюгген БартДе Врей СтефанВан Дейк ВиргилБлинд ДэйлиДюмфрис ДензелСхаутен Йерди 90' (Копмейнерс Тëн ( 90') Рейндерс Тиджани 90' (Де Рон Мартен ( 90') Хартман КвилиндсиСимонс Хави 80' (Мален Дониэлл ( 80') Вегхорст ВаутГакпо Коди 69' (Веерман Йоэй ( 69')
Запасные: Флеккен МаркВиффер МатсСтенгс КелвинТезе ДжорданБейло ЮстинДаллинга ТийсХато Йоррель
Базуну ГэвинКоллинз НатанО'Ши ДараСкэйлз ЛиамДоэрти Мэтт 77' (Моламби Джейсон ( 77') Браун АланКаллен ДжошНайт Джейсон 77' (Джонстон Майкл ( 77') Мэннинг РайанФергюсон Эван 55' (Макграт Джейми ( 55') Робинсон Каллум 46' (Айда Адам ( 46'  90')
Запасные: Сайкс МаркТраверс МаркМакклин ДжеймсМоран ЭндрюКеллехер КаомхинДаффи ШейнПэрротт ТройОмобамиделе Эндрю
18 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии сборная Нидерландов

Новости по матчу

18 Ноября
22:15
Нидерланды - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:46
​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч против Ирландии
14:13
PARI считает сборную Нидерландов фаворитом матча квалификации Евро-2024 против Ирландии
02:22
Нидерланды - Ирландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Ноября
22:45
Куман: «Хави Симонса ждёт яркое будущее»
21:08
Нидерланды — Ирландия: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 18 ноября 2023
16 Ноября
23:55
​Нидерланды – Ирландия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 18 ноября 2023
20:36
Тезе вызван в сборную Нидерландов на решающие матчи отбора Евро-2024
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
19 Ноября 2023 в 00:48
если голландцы так и дальше будут транжирить моменты, то ничего хорошего не добьются. а так - классно,что они будут играть в чемпионате.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Беларусь Беларусь
Андорра Андорра
1
0
1.58 3.95 6.00
Видео
Окончен
Латвия Латвия
Хорватия Хорватия
0
2
24.00 9.00 1.12
Видео
Окончен
Израиль Израиль
Румыния Румыния
1
2
2.80 3.30 2.60
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Ирландия Ирландия
1
0
1.20 6.40 15.00
Видео
Окончен
Франция Франция
Гибралтар Гибралтар
14
0
1.01 25.00 60.00
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Косово
1
1
1.33 5.40 8.80
Видео
19.11.23 в 17:00
Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
1.51 4.20 7.40
Видео
19.11.23 в 17:00
Сербия Сербия
Болгария Болгария
1.32 5.20 11.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
1.05 19.00 30.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Швеция Швеция
Эстония Эстония
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Испания Испания
Грузия Грузия
1.11 9.20 24.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
2.09 3.35 3.75
Видео
19.11.23 в 22:45
Португалия Португалия
Исландия Исландия
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
2.38 3.30 3.15
Видео
19.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
11.00 4.90 1.34
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
01:24 · Чемпионат Европы 2024
​Украина – Италия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 20 ноября 2023
00:42 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Косова и стала участником чемпионата Европы
00:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии обыграла израильтян и вышла из группы
18 Ноября
23:46 · Чемпионат Европы 2024
​Хаверц играет за сборную Германии слева в защите – Нагельсманн высказался
23:34 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Франции установила свой рекорд результативности в первом тайме
23:32 · Чемпионат Европы 2024
​Дебют, гол, заработанное удаление и травма: Заир-Эмери заменён в первом тайме матча сборной Франции
23:25 · Чемпионат Европы 2024
​17-летний Заир-Эмери забил в дебютном матче за сборную Франции
22:58 · Чемпионат Европы 2024
​Футболисты Гибралтара за 4 минуты матча с Францией дважды забили в свои ворота
22:34 · Чемпионат Европы 2024
​Полиция Армении задержала фанатов Уэльса
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Франция - Гибралтар: прямая трансляция, составы, онлайн - 14:0 1
22:15 · Чемпионат Европы 2024
Нидерланды - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:05 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Германии назвала состав на матч против Турции
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Беларуси дожала соперников из Андорры
21:54 · Чемпионат Европы 2024
​Заир-Эмери – третий самый молодой игрок в истории сборной Франции
21:53 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Хорватии быстро обыграла латвийцев и оказалась в шаге от Евро-2024 1
Все новости