Сборная Нидерландов пробилась на Евро, одолев Ирландию

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Нидерландов пыталась досрочно решить вопрос с выходом в финальную стадию турнира. Для этого нужно было дома обыграть Ирландию. Резвый дебют противостояния привел к голу Ваута Вегхорста, который справа без помех провел мяч к воротам и метко пробил верхом в ближний угол - 1:0. Под конец тайма Тиджани Рейндерс почти от линии штрафной зарядил рядом с каркасом. Еще одна его попытка, и вратарь вынул мяч из-под перекладины.
Рейндерс и после перерыва мог забить, но соперник лицом перевел мяч в штангу. Адам Айда при помощи рикошета пробил между ног голкиперу сборной Нидерландов, но там вне игры.
Голландцы обеспечили себе выход со второго места, соперник останется предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Вегхорст Ваут12'
Вербрюгген Барт•Де Врей Стефан•Ван Дейк Виргил•Блинд Дэйли•Дюмфрис Дензел•Схаутен Йерди90' (Копмейнерс Тëн (90') •Рейндерс Тиджани90' (Де Рон Мартен (90') •Хартман Квилиндси•Симонс Хави80' (Мален Дониэлл (80') •Вегхорст Ваут•Гакпо Коди69' (Веерман Йоэй (69')
Базуну Гэвин•Коллинз Натан•О'Ши Дара•Скэйлз Лиам•Доэрти Мэтт77' (Моламби Джейсон (77') •Браун Алан•Каллен Джош•Найт Джейсон77' (Джонстон Майкл (77') •Мэннинг Райан•Фергюсон Эван55' (Макграт Джейми (55') •Робинсон Каллум46' (Айда Адам (46') 90'
18 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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