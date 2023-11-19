Сборная Нидерландов пробилась на Евро, одолев Ирландию

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Нидерландов пыталась досрочно решить вопрос с выходом в финальную стадию турнира. Для этого нужно было дома обыграть Ирландию. Резвый дебют противостояния привел к голу Ваута Вегхорста, который справа без помех провел мяч к воротам и метко пробил верхом в ближний угол - 1:0. Под конец тайма Тиджани Рейндерс почти от линии штрафной зарядил рядом с каркасом. Еще одна его попытка, и вратарь вынул мяч из-под перекладины.

Рейндерс и после перерыва мог забить, но соперник лицом перевел мяч в штангу. Адам Айда при помощи рикошета пробил между ног голкиперу сборной Нидерландов, но там вне игры.

Голландцы обеспечили себе выход со второго места, соперник останется предпоследним.