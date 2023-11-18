​Хаверц играет за сборную Германии слева в защите – Нагельсманн высказался

Кай Хаверц является игроком группы атаки – атакующим полузащитником или нападающим. Тем более удивительным является тот факт, что Юлиан Нагельсманн поставил этого игрока на левый фланг обороны в товарищеском матче между сборными Германии и Турции. Рулевой Бундестим дал комментарий по поводу своего решения.

«Это очень хорошая опция. Но Кай не всегда будет играть как классический левый защитник», - сказал Нагельсманн RTL.

Следить за матчем сборных Германии и Турции можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Бундестим готовится к домашнему чемпионату Европы.