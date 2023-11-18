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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Полиция Армении задержала фанатов Уэльса

18 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Армения
1:1
Уэльс

В субботу в отборе на чемпионат Европы – 2024 проходил матч между сборными Армении и Уэльса. Больше 30 фанатов валлийской команды были задержаны в Ереване местной полицией, о чём рассказывает 24News.

Болельщиков сборной Уэльса задерживали по разным причинам – по подозрению в хулиганстве или из-за появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Матч между сборными Армении и Уэльса завершился вничью со счётом 1:1. Этот результат не устроил ни одну из команд – к выходу на Евро-2024 теперь приблизилась Хорватия. Армяне и вовсе потеряли даже математические шансы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Армении

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16:30
Армения - Уэльс: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:51
Сперцян и Тикнизян – в основе сборной Армении на матч с Уэльсом
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Армения Армения
Уэльс Уэльс
1
1
4.10 3.40 1.95
Видео
Окончен
Латвия Латвия
Хорватия Хорватия
0
2
24.00 9.00 1.12
Видео
Окончен
Беларусь Беларусь
Андорра Андорра
1
0
1.58 3.95 6.00
Видео
70 мин
Швейцария Швейцария
Косово
1
0
1.33 5.40 8.80
Видео
70 мин
Израиль Израиль
Румыния Румыния
1
1
2.80 3.30 2.60
Видео
70 мин
Нидерланды Нидерланды
Ирландия Ирландия
1
0
1.20 6.40 15.00
Видео
70 мин
Франция Франция
Гибралтар Гибралтар
7
0
1.01 25.00 60.00
Видео
19.11.23 в 17:00
Венгрия Венгрия
Черногория Черногория
1.51 4.20 7.40
Видео
19.11.23 в 17:00
Сербия Сербия
Болгария Болгария
1.32 5.20 11.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Швеция Швеция
Эстония Эстония
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 20:00
Бельгия Бельгия
Азербайджан Азербайджан
1.05 19.00 30.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Люксембург Люксембург
11.00 4.90 1.34
Видео
19.11.23 в 22:45
Испания Испания
Грузия Грузия
1.11 9.20 24.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Шотландия Шотландия
Норвегия Норвегия
2.09 3.35 3.75
Видео
19.11.23 в 22:45
Португалия Португалия
Исландия Исландия
1.16 7.20 27.00
Видео
19.11.23 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Словакия Словакия
2.38 3.30 3.15
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