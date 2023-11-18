​Полиция Армении задержала фанатов Уэльса

В субботу в отборе на чемпионат Европы – 2024 проходил матч между сборными Армении и Уэльса. Больше 30 фанатов валлийской команды были задержаны в Ереване местной полицией, о чём рассказывает 24News.

Болельщиков сборной Уэльса задерживали по разным причинам – по подозрению в хулиганстве или из-за появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Матч между сборными Армении и Уэльса завершился вничью со счётом 1:1. Этот результат не устроил ни одну из команд – к выходу на Евро-2024 теперь приблизилась Хорватия. Армяне и вовсе потеряли даже математические шансы.