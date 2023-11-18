​Сборная Германии назвала состав на матч против Турции

В субботу вечером сборная Германии проведёт товарищеский матч против Турции. Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Трапп, Рюдигер, Та, Киммих, Хенрикс, Брандт, Гюндоган, Вирц, Хаверц, Сане, Фюллькруг.

Матч Германия – Турция стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что сборная Германии через товарищеские матчи готовится к домашнему чемпионату Европы.