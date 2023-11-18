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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси дожала соперников из Андорры

18 Ноября 2023 • 21:54 Комментировать
Беларусь
1:0
Андорра
окончен

Сборная Беларуси провела матч против ещё одного аутсайдера своей отборочной группы Евро-2024, команды Андорры. Номинальные хозяева могли остаться вдесятером уже в дебюте, но судья не усмотрел фола последней надежды в игре Александра Павловца. Владислав Морозов издали наносил удар, рикошет, и мяч полетел у штанги. Гости постоянно угрожали чужим воротам, но остроты не было. Морозов получил проникающий пас и от угла вратарской попал в голкипера.

Второй тайм получился гораздо менее событийным. Но все же белорусы вырвали победу, Денис Лаптев подобрал мяч у штрафной и здорово пробил в левый угол - 1:0. Иван Бахар со средней дистанции зарядил в перекладину.

Белорусы с 9 очками остаются пятыми, соперник финиширует последним.

Протокол игры  
Беларусь1:0Андорра
(1:0) Лаптев Денис83'  
Игнатович СергейПавловец АлександрПархоменко ЕгорВолков ЗахарКарпович Сергей 63' (Бахар Иван ( 63') Печенин Кирилл 74' (Лаптев Денис ( 74') Климович Владислав 46' (Концевой Артём Александрович ( 46') Капленко Кирилл 63' (Скавыш Максим ( 63') Эбонг МаксАнтилевский ДмитрийМорозов Владислав 63' (Громыко Валерий ( 63')
Запасные: Павлюченко ПавелКорзун НикитаПоляков ДенисМалькевич ВладиславРуденок КонстантинБочеров ВалерийЮзепчук Роман
Альварес ИкерЛьовера МаксВалес МаркПомарес Франсиско 87' (Ремолинс От ( 87') Де Паблос Эрик 90' (Рубио Хорди ( 90') Сервос ЖоанАлаез ЖордиРебес Марк  45' 66' (Санчес Аарон ( 66') Виейра Марсио  72' 87' (Пуйоль Марк ( 87') Мартинес Алекс II  70'Фернандес Рикард 66' (Валес Эрик ( 66')
Запасные: Гарсия МаркГомес ХосепОливейра ИанБернат ВикторГомес АдрианФернандес ИсанПирес Франсиско
18 ноября. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Андорры

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