Сборная Беларуси дожала соперников из Андорры

Сборная Беларуси провела матч против ещё одного аутсайдера своей отборочной группы Евро-2024, команды Андорры. Номинальные хозяева могли остаться вдесятером уже в дебюте, но судья не усмотрел фола последней надежды в игре Александра Павловца. Владислав Морозов издали наносил удар, рикошет, и мяч полетел у штанги. Гости постоянно угрожали чужим воротам, но остроты не было. Морозов получил проникающий пас и от угла вратарской попал в голкипера.

Второй тайм получился гораздо менее событийным. Но все же белорусы вырвали победу, Денис Лаптев подобрал мяч у штрафной и здорово пробил в левый угол - 1:0. Иван Бахар со средней дистанции зарядил в перекладину.

Белорусы с 9 очками остаются пятыми, соперник финиширует последним.