Сборная Беларуси дожала соперников из Андорры

Сборная Беларуси провела матч против ещё одного аутсайдера своей отборочной группы Евро-2024, команды Андорры. Номинальные хозяева могли остаться вдесятером уже в дебюте, но судья не усмотрел фола последней надежды в игре Александра Павловца. Владислав Морозов издали наносил удар, рикошет, и мяч полетел у штанги. Гости постоянно угрожали чужим воротам, но остроты не было. Морозов получил проникающий пас и от угла вратарской попал в голкипера.
Второй тайм получился гораздо менее событийным. Но все же белорусы вырвали победу, Денис Лаптев подобрал мяч у штрафной и здорово пробил в левый угол - 1:0. Иван Бахар со средней дистанции зарядил в перекладину.
Белорусы с 9 очками остаются пятыми, соперник финиширует последним.
Протокол игры
|(1:0) Лаптев Денис83'
Игнатович Сергей•Павловец Александр•Пархоменко Егор•Волков Захар•Карпович Сергей63' (Бахар Иван (63') •Печенин Кирилл74' (Лаптев Денис (74') •Климович Владислав46' (Концевой Артём Александрович (46') •Капленко Кирилл63' (Скавыш Максим (63') •Эбонг Макс•Антилевский Дмитрий•Морозов Владислав63' (Громыко Валерий (63')
Альварес Икер•Льовера Макс•Валес Марк•Помарес Франсиско87' (Ремолинс От (87') •Де Паблос Эрик90' (Рубио Хорди (90') •Сервос Жоан•Алаез Жорди•Ребес Марк 45'66' (Санчес Аарон (66') •Виейра Марсио 72'87' (Пуйоль Марк (87') •Мартинес Алекс II• 70'Фернандес Рикард66' (Валес Эрик (66')
18 ноября. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".
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