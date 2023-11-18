Сборная Хорватии быстро обыграла латвийцев и оказалась в шаге от Евро-2024

После двух поражений подряд сборная Хорватии рисковала упустить путёвку на чемпионат Европы. Сегодня балканская команда играла в гостях у Латвии и не оставила сопернику ни шанса, даже не позволила бить по своим воротам. На седьмой минуте Лука Иванушец здорово сыграл на фланге и прострелил к линии вратарской, откуда Ловро Майер переправил мяч в цель. Вскоре Майер оставил мяч под удар Андрею Крамаричу, и тот удвоил перевес. После перерыва после подачи со штрафного Йосип Шутало бил под перекладину, и вратарь выручил.
Перед заключительным туром хорваты идут вторыми с 13 очками, их ждет матч против Армении. Конкуренты из Уэльса (11) сыграют против турецких футболистов, лидеров группы.
Протокол игры
|7'Майер Ловро (0:1)
|16'Крамарич Андрей (0:2)
Озолс Роберт•Савалниекс Робертс•Черномордийс Антонийс•Балодис Даниэль•Цыганик Андрей•Кристерс Тоберс• 31'Савельевс Алексейс• 65'Яунземс Алвис89' (Зеленков Дмитрий (89') •Икауниекс Янис•Дашкевич Эдуард89' (Юрковскис Райвис (89') •Робертс Улдрикис83' (Кроллис Раймондс (83')
Ливакович Доминик•Станишич Йосип•Шутало Йосип•Эрлич Мартин•Гвардиол Йошко•Модрич Лука86' (Батурина Мартин (86') •Брозович Марсело•Крамарич Андрей80' (Пашалич Марко (80') •Майер Ловро•Будимир Анте•Иванушец Лука61' (Пашалич Марио (61')
18 ноября. Стадион "Сконто" (Рига).
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