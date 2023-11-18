Сборная Хорватии быстро обыграла латвийцев и оказалась в шаге от Евро-2024

После двух поражений подряд сборная Хорватии рисковала упустить путёвку на чемпионат Европы. Сегодня балканская команда играла в гостях у Латвии и не оставила сопернику ни шанса, даже не позволила бить по своим воротам. На седьмой минуте Лука Иванушец здорово сыграл на фланге и прострелил к линии вратарской, откуда Ловро Майер переправил мяч в цель. Вскоре Майер оставил мяч под удар Андрею Крамаричу, и тот удвоил перевес. После перерыва после подачи со штрафного Йосип Шутало бил под перекладину, и вратарь выручил.

Перед заключительным туром хорваты идут вторыми с 13 очками, их ждет матч против Армении. Конкуренты из Уэльса (11) сыграют против турецких футболистов, лидеров группы.