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Сборная Хорватии быстро обыграла латвийцев и оказалась в шаге от Евро-2024

18 Ноября 2023 • 21:53 Комментировать
Латвия
0:2
Хорватия
окончен

После двух поражений подряд сборная Хорватии рисковала упустить путёвку на чемпионат Европы. Сегодня балканская команда играла в гостях у Латвии и не оставила сопернику ни шанса, даже не позволила бить по своим воротам. На седьмой минуте Лука Иванушец здорово сыграл на фланге и прострелил к линии вратарской, откуда Ловро Майер переправил мяч в цель. Вскоре Майер оставил мяч под удар Андрею Крамаричу, и тот удвоил перевес. После перерыва после подачи со штрафного Йосип Шутало бил под перекладину, и вратарь выручил.

Перед заключительным туром хорваты идут вторыми с 13 очками, их ждет матч против Армении. Конкуренты из Уэльса (11) сыграют против турецких футболистов, лидеров группы.

Протокол игры  
Латвия0:2Хорватия
  7'Майер Ловро (0:1)
  16'Крамарич Андрей (0:2)
Озолс РобертСавалниекс РобертсЧерномордийс АнтонийсБалодис ДаниэльЦыганик АндрейКристерс Тоберс  31'Савельевс Алексейс  65'Яунземс Алвис 89' (Зеленков Дмитрий ( 89') Икауниекс ЯнисДашкевич Эдуард 89' (Юрковскис Райвис ( 89') Робертс Улдрикис 83' (Кроллис Раймондс ( 83')
Запасные: Регжа МаркоСорокин ВладиславСамойловс БогданМатревицс РихардсПуринс НильсДубра КаспарИкаунекс ДависОшс МарцисКарклиньш Кришс
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипШутало ЙосипЭрлич МартинГвардиол ЙошкоМодрич Лука 86' (Батурина Мартин ( 86') Брозович МарселоКрамарич Андрей 80' (Пашалич Марко ( 80') Майер ЛовроБудимир АнтеИванушец Лука 61' (Пашалич Марио ( 61')
Запасные: Соса БорнаЛабрович НедилькоВида ДомагойПьяца МаркоМоро НиколаПонграчич МаринИвушич Ивица
18 ноября. Стадион "Сконто" (Рига).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Латвии

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0
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