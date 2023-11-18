​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч против Ирландии

В субботу вечером сборная Нидерландов проведёт домашний матч против Ирландии в рамках отбора на Евро-2024. Наставник «оранжевых» Рональд Куман принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Вербрюгген, Дюмфрис, ван Дейк, де Врей, Блинд, Хартман, Рейндерс, Схаутен, Симонс, Гакпо, Вегхорст.

Матч Нидерланды – Ирландия начнётся в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы сборная Нидерландов обеспечит себе место на чемпионате Европы.