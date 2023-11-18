​Дармиан: «Едем в Леверкузен за победой»

Сборную Италии прорвало, команда Лучано Спаллетти забила пять голов македонцам, хотя и пропустила дважды, надо заметить. Но боевой дух итальянских футболистов теперь очень высок - как заявил Маттео Дармиан, автор одного из голов в пошедшем матче, теперь все настроены на победу над Украиной в последнем туре и выход в финальную часть чемпионата Европы.

- У нас два дня, чтобы отдохнуть и набраться сил перед матчем с Украиной в Леверкузене. ы едем туда за победой, - цитирует слова Дармиана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что при всей этой радости Италия является действующим чемпионом Европы.