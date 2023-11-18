Автогол Тикнизяна в матче с Уэльсом лишил сборную Армении шансов на выход из группы

Сборная Армении провела предпоследний матч в отборе чемпионата Европы. Для сохранения шансов на выход из группе нужно было обыграть Уэльс. Игра получилась закрытой и равной. Уже на первых минутах хозяева подачи угловой, и атаку вторым темпом с линии штрафной завершил Лукас Селараян. На последней минуте первого тайма Джо Родон вел борьбу за мяч у вратарской, и Наир Тикнизян срезал его в сетку своих ворот. Вскоре Ваан Бичахчян без помех стрельнул с линии штрафной в перекладину. Эдгар Севикян справа закручивал мяч в дальнюю часть ворот - парировано.
1:1, Уэльс с 11 очками вышел на чистое второе место, у хорватов 10 баллов и игра в запасе, армяне четвертые с 8 очками.
Протокол игры
|(1:0) Селараян Лукас5'
|45'Тикнизян Наир (1:1)
Чанчаревич Огньен•Арутюнян Георгий•Ароян Вараздат• 54'Чалышир Андре•Тикнизян Наир•Сперцян Эдуард•Бичахчян Ваан71' (Севикян Эдгар (71') •Иву Угучукву63' (Арутюнян Оганес (63') •Дашян Артак•Селараян Лукас•Ранос Грант-Леон72' (Миранян Артур (72')
Уорд Дэнни II•Родон Джо•Мефам Крис• 32'Дэвис Бен•Уильямс Неко•Робертс Коннор II78' (Бродхед Нейтан (78') •Ампаду Этан• 55'Брукс Дэвид50' (Джонсон Бреннан (50') •Джеймс Джордан• 79'Мур Киффер•Уилсон Гарри66' (Джеймс Дэниэл (66')
18 ноября. Стадион "Республиканский стадион".
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