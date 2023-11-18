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Автогол Тикнизяна в матче с Уэльсом лишил сборную Армении шансов на выход из группы

18 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Армения
1:1
Уэльс
окончен

Сборная Армении провела предпоследний матч в отборе чемпионата Европы. Для сохранения шансов на выход из группе нужно было обыграть Уэльс. Игра получилась закрытой и равной. Уже на первых минутах хозяева подачи угловой, и атаку вторым темпом с линии штрафной завершил Лукас Селараян. На последней минуте первого тайма Джо Родон вел борьбу за мяч у вратарской, и Наир Тикнизян срезал его в сетку своих ворот. Вскоре Ваан Бичахчян без помех стрельнул с линии штрафной в перекладину. Эдгар Севикян справа закручивал мяч в дальнюю часть ворот - парировано.

1:1, Уэльс с 11 очками вышел на чистое второе место, у хорватов 10 баллов и игра в запасе, армяне четвертые с 8 очками.

Протокол игры  
Армения1:1Уэльс
(1:0) Селараян Лукас5'  
  45'Тикнизян Наир (1:1)
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийАроян Вараздат  54'Чалышир АндреТикнизян НаирСперцян ЭдуардБичахчян Ваан 71' (Севикян Эдгар ( 71') Иву Угучукву 63' (Арутюнян Оганес ( 63') Дашян АртакСелараян ЛукасРанос Грант-Леон 72' (Миранян Артур ( 72')
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикОганесян КамоВосканян ТаронСеробян АртурМкртчян Степа
Уорд Дэнни IIРодон ДжоМефам Крис  32'Дэвис БенУильямс НекоРобертс Коннор II 78' (Бродхед Нейтан ( 78') Ампаду Этан  55'Брукс Дэвид 50' (Джонсон Бреннан ( 50') Джеймс Джордан  79'Мур КифферУилсон Гарри 66' (Джеймс Дэниэл ( 66')
Запасные: Шихан Джош IIКинг ТомасЛокьер ТомХаггинс НиаллДасилва ДжейБрэдшоу ТомХеннесси УэйнКабанго БенМоррелл Джозефф
18 ноября. Стадион "Республиканский стадион".

 

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