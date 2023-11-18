Автогол Тикнизяна в матче с Уэльсом лишил сборную Армении шансов на выход из группы

Сборная Армении провела предпоследний матч в отборе чемпионата Европы. Для сохранения шансов на выход из группе нужно было обыграть Уэльс. Игра получилась закрытой и равной. Уже на первых минутах хозяева подачи угловой, и атаку вторым темпом с линии штрафной завершил Лукас Селараян. На последней минуте первого тайма Джо Родон вел борьбу за мяч у вратарской, и Наир Тикнизян срезал его в сетку своих ворот. Вскоре Ваан Бичахчян без помех стрельнул с линии штрафной в перекладину. Эдгар Севикян справа закручивал мяч в дальнюю часть ворот - парировано.

1:1, Уэльс с 11 очками вышел на чистое второе место, у хорватов 10 баллов и игра в запасе, армяне четвертые с 8 очками.