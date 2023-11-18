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​Модрич – в основе: Сборная Хорватии назвала состав на матч с Латвией

18 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Латвия
...
Хорватия
1 27.00 X 9.00 2 1.12
Через 0 ч. 31 мин.

В субботу вечером сборная Хорватии проведёт гостевой матч против Латвии в рамках предпоследнего тура отбора на чемпионат Европы – 2024. Рулевой «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ливакович, Станишич, Шутало, Эрлич, Гвардиол, Брозович, Модрич, Крамарич, Майер, Иванушец, Будимир.

Матч между сборными Латвии и Уэльса стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич

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