​Модрич – в основе: Сборная Хорватии назвала состав на матч с Латвией

В субботу вечером сборная Хорватии проведёт гостевой матч против Латвии в рамках предпоследнего тура отбора на чемпионат Европы – 2024. Рулевой «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ливакович, Станишич, Шутало, Эрлич, Гвардиол, Брозович, Модрич, Крамарич, Майер, Иванушец, Будимир.

Матч между сборными Латвии и Уэльса стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.