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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин: У сборной Армении нет шансов на выход на Евро-2024

18 Ноября 2023 • 17:27 Комментировать
Армения
1:1
Уэльс
1 4.30 X 3.55 2 1.92
перерыв

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы сборной Армении на выход на чемпионат Европы – 2024.

«Да нет у них шансов. Сегодня они могут выиграть, но с хорватами на выезде — бесполезно. Преобразилась ли команда с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна? Судя по результатам, нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что эти футболисты точно усилят команду в будущем, поэтому армянская федерация делает все правильно.

В эти минуты сборная Армении проводит матч отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса. На данный момент армянский коллектив ведет со счетом 1:0. Следить за дальнейшим ходом событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Армении

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АРМЕНИЯ УЭЛЬС
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На Евро-Футболе:
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Армения Армения
Уэльс Уэльс
1
1
4.10 3.40 1.95
Видео
18.11.23 в 20:00
Латвия Латвия
Хорватия Хорватия
24.00 9.00 1.12
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Беларусь Беларусь
Андорра Андорра
1.58 3.95 6.00
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Франция Франция
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1.01 25.00 60.00
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Швейцария Швейцария
Косово
1.33 5.40 8.80
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Израиль Израиль
Румыния Румыния
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Нидерланды Нидерланды
Ирландия Ирландия
1.20 6.40 15.00
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Болгария Болгария
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