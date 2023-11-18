Аршавин: У сборной Армении нет шансов на выход на Евро-2024

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы сборной Армении на выход на чемпионат Европы – 2024.

«Да нет у них шансов. Сегодня они могут выиграть, но с хорватами на выезде — бесполезно. Преобразилась ли команда с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна? Судя по результатам, нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что эти футболисты точно усилят команду в будущем, поэтому армянская федерация делает все правильно.

В эти минуты сборная Армении проводит матч отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса. На данный момент армянский коллектив ведет со счетом 1:0. Следить за дальнейшим ходом событий можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.